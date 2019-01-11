Лопатецкая пробилась в полуфинал турнира в Гонконге

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая обыграла 26-летнюю японку Маи Минокоси в 1/4 финала 25-тысячника в Гонконге.
Для победы над Минокоси Лопатецкой понадобилось три сета: 3/6, 6/1, 6/1. Поединок длился 2 часа 15 минут.
За выход в финал соревнований Лопатецкая поборется с 29-летней турчанкой Чаглой Бююкакчай, которая в двух сетах обыграла 22-летнюю шведку Кабадж Авад (6/3, 7/5).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.