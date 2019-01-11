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Лопатецкая пробилась в полуфинал турнира в Гонконге

15-летняя украинская теннисистка обыграла японку Маи Минокоси

  • 11.01.2019 07:15
  • 468 просмотров
  • 1 комментарий
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Лопатецкая пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
© ITF. Дарья Лопатецкая

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая обыграла 26-летнюю японку Маи Минокоси в 1/4 финала 25-тысячника в Гонконге.

Для победы над Минокоси Лопатецкой понадобилось три сета: 3/6, 6/1, 6/1. Поединок длился 2 часа 15 минут.

За выход в финал соревнований Лопатецкая поборется с 29-летней турчанкой Чаглой Бююкакчай, которая в двух сетах обыграла 22-летнюю шведку Кабадж Авад (6/3, 7/5).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 11.01.2019 07:35
    +1
    Даша просто терминатор!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 11.01.2019 07:35
    +1
    Даша просто терминатор!
    Ссылка
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