ФОТО ДНЯ. Долгополова искусал домашний сервал

30-летний украинский теннисист Александр Долгополов получил бытовую травму — спортсмена искусал домашний сервал.
«Все еще хотите сервала? :) Сначала подумайте, справитесь ли вы :) Этот кот требует уважения, это вам не домашняя киска)) Ну, зубки, вроде, ровные, зашло как по маслу :)», — написал Долгополов в Instagram.
Сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих, распространенное в Африке. Длина тела 90-135 см, высота в плечах 40-65 см, вес 8-18 кг.
Все ещё хотите Сервала?😄 Сначала подумайте,справитесь ли вы😁 этот кот требует УВАЖЕНИЯ,это вам не домашняя киска)) Ну зубки вроде ровные,зашло как по маслу😂 —————————————————————- Still want a serval? 😄 First make sure you can manage it😁 This cat requires RESPECT,it’s not your sweet home pussy cat! Teeth look to be nice and straight. Went in perfectly😂🙈
Источник — Instagram
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