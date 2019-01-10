ФОТО ДНЯ. Долгополова искусал домашний сервал

19:41 — jekаfunny

он его честно указал в своем нике, ты же сам говорил

19:41 —

Пусть теперь Ирина в Турции сиськами трусит...

19:40 — jekаfunny

у вас там типо какие то социальные квоты, что бурбас вынужден на должности ботов всяких алкашей-с...

19:35 — Анатолій Чорнобук

Під сраку копняком

19:34 — Анатолій Чорнобук

П

19:33 —

да йому дружина не дає. Бачиш навіть на таку кидається

19:33 — surik

Еще бы Гармаша кому врулить за бочку пива!

19:30 —

И после этого ты будешь что-то шептать о своем уровне IQ?