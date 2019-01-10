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ФОТО ДНЯ. Долгополова искусал домашний сервал

Украинский теннисист получил травму в бытовых условиях

  • 10.01.2019 18:13
  • 1971 просмотр
  • 3 комментария
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ФОТО ДНЯ. Долгополова искусал домашний сервал
© instagram.com. Александр Долгополов и его сервал

30-летний украинский теннисист Александр Долгополов получил бытовую травму — спортсмена искусал домашний сервал.

«Все еще хотите сервала? :) Сначала подумайте, справитесь ли вы :) Этот кот требует уважения, это вам не домашняя киска)) Ну, зубки, вроде, ровные, зашло как по маслу :)», — написал Долгополов в Instagram.

Сервал — хищное млекопитающее семейства кошачьих, распространенное в Африке. Длина тела 90-135 см, высота в плечах 40-65 см, вес 8-18 кг.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Бугаец
    Олег Бугаец, 10.01.2019 19:10
    +1
    гроші є то можна з сервалом побавитись-хоча других проблем не існує?
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    Рома Пасков
    online
    Рома Пасков, 10.01.2019 18:38
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://bit.do/menblog
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    Mr. Sherlock Holmes
      Mr. Sherlock Holmes , 10.01.2019 18:27
    +1
    Это он ещё хорошо отделался. Сервал - дикое животное, а не домашнее. У него рано или поздно проснется инстинкт хищника и тогда я не завидую Долгополову...
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    Олег Бугаец
    Олег Бугаец, 10.01.2019 19:10
    +1
    гроші є то можна з сервалом побавитись-хоча других проблем не існує?
    Ссылка
    Mr. Sherlock Holmes
      Mr. Sherlock Holmes , 10.01.2019 18:27
    +1
    Это он ещё хорошо отделался. Сервал - дикое животное, а не домашнее. У него рано или поздно проснется инстинкт хищника и тогда я не завидую Долгополову...
    Ссылка
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