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Калинина не вышла в основную сетку Australian Open

Украинская теннисистка проиграла американке Джейми Лоб во втором круге квалификации

  • 10.01.2019 05:55
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Калинина не вышла в основную сетку Australian Open
© Getty Images. Ангелина Калинина

21-летняя украинская теннисистка Ангелина Калинина не сумела пробиться в основную сетку престижного турнира Australian Open.

В поединке второго круга квалификации Калинина в двух сетах уступила 23-летней американке Джейми Лоб: 3/6, 4/6. Поединок длился 1 час 12 минут.

Australian Open проходит в Мельбурне с 7-го по 27-е января. Общий призовой фонд турнира составляет 60 миллионов австралийских долларов.

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Источник — Sport.ua

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