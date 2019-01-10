Калинина не вышла в основную сетку Australian Open

У Зины навес не получился... Вот поэтому не радуется.

Очевидно, что налоговая нагрузка в Белграде намного ниже, чем в Англии. Поэтому, очень прибыльный...

04:43 — Uria Lug

Давно не смотрел игру Марты. В подаче прогресса ноль, как не подавала, так и не подает, не могут ...

03:55 — Andrey Kuzma

Если опять будет Любичич на трибунах, Марта постесняется истерики и выиграет.

03:24 — Stanislav Matusevych

Бадоса таки вырвала победу у Райны. Что ж, надеюсь, Марта сможет сохранить сегодняшний настрой на...

03:11 — Gerz

Как-то даже непривычно спокойно провела матч Марта. Я, конечно, не против, но слегка удивлён, отк...

03:07 — никовилист

дякую!