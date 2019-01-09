ФОТО ДНЯ. Свитолина и Возняцки провели тренировку перед AO-2019

Украинка Элина Свитолина и датчанка Каролин Возняцки провели тренировочный матч на одном из центральных кортах Australian Open, который назван в честь Маргарет Корт.
Первый сет остался за Возняцки 6:3, во втором – Свитолина сравняла счет на тай-брейке. На этом матч закончился.
Источник — Sport.ua
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