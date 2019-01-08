Сидней. Квитова справилась с Соболенко

8-я ракетка мира чешка Петра Квитова удачно стартовала на турнире в Сиднее.
В матче первого круга Квитова в двух сетах обыграла белоруску Арину Соболенко (11-й номер рейтинг WTA) 6:1, 7:5..
Следующей соперницей Квитовой станет победительница пары Шувэй Се (Тайвань) – Даниэль Роуз Коллинз (США).
Источник — Sport.ua
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