Марта Костюк - Яна Чепелова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня ночью сыграет матч первого круга квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Словакии Яна Чепелова (№186 WTA).
Поединок состоится на втором корте, вторым запуском. Отметим, что на этом же корте первым запуском свой матч в эти минуты проводит Сергей Стаховский.
Предлагаем вместе следить за ходом поединка украинской теннисистки.
Источник — Sport.ua
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