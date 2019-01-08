Марта Костюк - Яна Чепелова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня ночью сыграет матч первого круга квалификации Australian Open. Соперницей 16-летней украинки будет представительница Словакии Яна Чепелова (№186 WTA).



Поединок состоится на втором корте, вторым запуском. Отметим, что на этом же корте первым запуском свой матч в эти минуты проводит Сергей Стаховский.



Предлагаем вместе следить за ходом поединка украинской теннисистки.