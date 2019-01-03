Гонконг. Лопатецкая пробилась в 1/4 финала

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая пробилась в четвертьфинал турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000, который проходит в Гонконге.
Лопатецкая в поединке 1/8 финала уверенно одолела Эдис Чонг в двух сетах - 6:0, 6:1.
Следующей соперницей Дарьи будет Дзюнри Намигата из Японии.
Источник — Большой теннис Украины
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