Гонконг. Лопатецкая пробилась в 1/4 финала

Фух,хоть тут без Морозюк обошлось

17:34 — AK_228

ткни тогда в свой бредский бред побольше смайлов, и улыбайся..

17:29 — Vipfishman2

Кротохорь, слова « маргинал» из твоих пасти вызывает ещё большую улыбку , нежели сам факт твоего ...

17:26 — AK_228

из старых я помню Cortazar ( у него ава была театральная маска), этого лоха в рыбацком костюме, э...

17:25 — barmaleus

Ладно, вы тут ругайтесь, а я пойду, сегодня не в настроении.