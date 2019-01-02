Надежда Киченок выступит на турнире в Сиднее

На втором «Премьере» сезона в Сиднее 26-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок (WTA 37) сыграет в дуэте с чешкой Барборой Стрыцовой, а на Открытом чемпионате Австралии примет участие с Ван Яфань из Китая. Свои выступления в этом году украинка начала вместе с румынкой Михаэлой Бузэрнеску в Брисбене, где в первом раунде девушки проиграли лидерам парного рейтинга.

Прошлый год Надежда завершила победой на Малом Итоговом турнире в паре с сестрой Людмилой. Сестры планировали и дальше продолжать совместные выступление и отыграть в паре сезон-2019. Но во время межсезонья стало известно, что из-за травм у Людмилы Киченок откладывается ее старт в новом году. Сейчас Людмила продолжает восстановление и в январе на корты не вернется.

Барбора Стрыцова в парном рейтинге WTA занимает 5-е место, а Ван Яфань — 92-е.