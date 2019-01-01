Гонконг. Лопатецкая вышла во второй круг

Год еще не успел толком начаться, а украинские теннисистки активно участвуют в различных турнирах.
Юная Дарья Лопатецкая начала год в Гонконге, где в первом раунде турнира ITF победила британку Майю Лумсден в двух сетах - 7:6, 6:3.
Фамилию следующей соперницы Дарья узнает завтра.
Источник — Большой теннис Украины
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