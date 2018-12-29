Шэньчжэнь. Калинина вышла в финал квалификации

Печально, все трое без вариантов

Марте можно книгу писать, как профукать талант за год.

И так, явного фаворита выбрать сложно но попробуем. Действительно скорей всего 1e мeсто отдам Єли...

Наверное, Абраменко, который выиграл золото ОИ скорее "вопреки", чем "в следствии". Парень рискну...

10:08 —

Так да мельдония нажрался и упиред к победам. Герои Мордора, они такие!

09:56 — Т. Артём

Это обычный лжец и мошенник. Таким не место не в спорте не среди нормальных людей

09:53 — Т. Артём

Долго можно тепреть это продажность. Шипулин же заканчивает из-за очередной пррвалкнной допинг пр...