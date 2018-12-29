Шэньчжэнь. Калинина вышла в финал квалификации

Пятая ракетка Украины Ангелина Калинина (№107 WTA) преодолела первый раунд квалификации на турнире WTA International в Шэньчжэне (Китай).
В стартовом матче 21-летняя украинка, посеяна в отборе под четвертым номером, переиграла китаянку Лю Фанчжоу (№164 WTA).
Шэньчжэнь. Полуфинал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лю Фанчжоу (Китай) – 6:4, 6:3
Следующая соперница Калининой определится в матче Ивана Йорович – Ирина Бара.
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Источник — Sport.ua
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