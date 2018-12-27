Как любовь к теннису взрастила украинский бренд одежды

В сентябре прошлого года на теннисном матче Кубка Дэвиса между мужскими сборными Израиля и Украины, который проходил на Земле обетованной, произошло довольно значимое событие. Впервые на теннисе часть болельщиков с обеих сторон была одета не в традиционные футболки цветов национальных сборных с номерами и фамилиями футболистов, а в симпатичные поло, изготовленные специально к матчу, да еще и с QR-кодом на спине.

Кроме того, компания «Ekipo», которой на тот момент было всего лишь две недели с момента ее регистрации, выступила одним из спонсоров матча и всерьез заявила о себе сразу же на таком высоком уровне.

И вот прошло чуть менее полутора лет. Можно уже подвести какие-то итоги, сделать определенные выводы. С этой целью в одном из уютных харьковских кафе я встретился с бренд-менеджером компании Всеволодом КЕВЛИЧЕМ и fashion-дизайнером Константином ПОНОМАРЕВЫМ.

- Напомните, пожалуйста, как возникла идея одеть болельщиков в стильные поло с QR-кодом и почему для этого был выбран теннис?

К.П. - Как это нередко бывает, идея родилась неожиданно. Я, честно говоря, не большой специалист в спорте, но крупные и престижные соревнования иногда смотрю. К примеру, теннис я воспринимаю просто как элегантный и красивый вид спорта и наблюдать мне за ним интересно, потому что там есть достаточно любопытные персонажи. Так вот, однажды, глядя на трибуны во время теннисного поединка, мы с приятелем обратили внимание на то, что много болельщиков пришли на матч (тогда играла сборная Аргентины) с надписями на спине «Messi». Да, это были цвета аргентинской сборной, но причем здесь футболист, хотя и выдающийся, по фамилии Месси? Тогда подумалось, а что, если болельщики будут одеты в красивую модную одежду, отличную от футбола? Слово за слово и родилась такая идея одеть наших болельщиков в стильные поло с преобладанием синих и желтых тонов.

В.К. - Надо отметить, что мы с Костей на тот момент не были знакомы. Но так как и у него, и у меня достаточно большое количество друзей, в том числе и общих, мы встретились и пришли к мнению, что надо эту идею реализовать. Так, среди учредителей фирмы «Ekipo» появились инвесторы братья Дмитрий и Константин Некрасовы, Владислав Кулев (он с нами начинал, но впоследствии вышел из компании) Юрий Казаков, на котором держится производство, и мы с Константином Пономаревым. У каждого из нас своя ответственная роль в данном проекте и каждый вносит свой весомый вклад в то, чтобы «Ekipo» развивалась. Активное участие в организационном процессе принимают Сергей Шапаренко и Игорь Богуславский, возглавляющий киевский офис и немецкое подразделение.

К.П. - Как я уже сказал, вначале была простая идея одеть в цвета национального флага только украинских теннисных болельщиков. Но буквально вскоре мы пришли к выводу, что вполне реально предложить такой вариант и для людей из других стран. Более того, кроме поло решили изготовить еще и свитшоты (разновидность свитеров, скроенных подобно толстовке), если соревнования проходят, к примеру, вечером или в прохладное время. А еще, в современных условиях и для удобства было принято решение нанести на одежду QR-код, который ведет на сайт компании. Все это меня еще больше заинтересовало, и я с огромным желанием включился в работу.

В.К. - Хочу добавить, что когда какие-то идеи рождаются, они проходят через многие уши, головы, адаптируются и несколько изменяются. Так происходит и у нас. В процессе создания и развития «Ekipo» постоянно идут различные трансформации, причем они еще далеко не закончены.

- Хорошо, давайте о ваших планах мы поговорим немного позже, а сейчас хотелось бы вспомнить матч Кубка Дэвиса по теннису Израиль - Украина. Почему именно здесь вы решили стартовать?

В.К. - Начну с того, что ни для кого не является секретом, что в Израиле живут много наших бывших соотечественников. Некоторые из них собрались прийти на матч и поддержать украинскую сборную. К тому же из Украины тоже прилетала группа поддержки. Вот мы и решили одеть их всех не просто в сине-желтую форму, а создать из болельщиков нечто подобное украинскому флагу. Но матч – это противостояние соперников. Основное в нем – взаимоуважение. Так и возникла мысль, что израильский флаг был бы совсем не лишним. Флаг против флага. Творческие люди тут же посчитали, что для полноценного флага хозяев со звездой Давида нам надо 432 зрителя, которым нужно выдать поло соответствующего цвета. Чтобы каждый одел и сел на свое место. Затея, прямо скажем, была утопическая. Но кто не ошибается, тот никогда не достигнет успеха! Мы попробовали, разложили все поло на свои места. Но они сразу были сметены местными болельщиками. Их уносили кто сколько мог взять. Вот такой был первый ажиотаж. Мы сперва расстроились, ведь замысел не вышел. Но когда тут и там сидели болельщики в наших поло, мы поняли, что достигли цели. Мы заявили о себе. И наше спонсорское участие прошло очень даже эффективно.

К.П. - Вообще этот случай уникален уже тем, что компании на тот момент не было еще и месяца, но вокруг корта стояли плакаты с логотипом «Ekipo». И все же, одной из главных фишек, я считаю, стало то, что мы одели людей в нашу одежду и создали, так называемое, интерактивное поло с QR-кодом на спине. Болельщикам это понравилось и пришлось по душе. Кстати, тот матч Украина выиграла у хозяев корта со счетом 5:0, что нам было вдвойне приятно.

- Итак, первый шаг был сделан и достаточно успешный. Что было дальше?

В.К. - Далее мы пошли в Европу. Все дело в том, что с одной стороны, мы всегда хотим поддерживать украинскую сборную и стараемся постоянно следовать за ней, а с другой стороны, наша команда не так часто играет, как хотелось бы и поэтому мы ищем партнеров в других странах. Так, мы были спонсорами матча Кубка Федераций по теннису среди женских сборных Италии и Бельгии, присутствовали на двух финалах - мужском Кубке Дэвиса Франция - Бельгия и женском Кубке Федераций Беларусь - США, где часть болельщиков этих стран были одеты в продукцию нашей компании. Был также еще один матч Кубка Дэвиса Франция - Нидерланды.

Мы стараемся делать все качественно и в срок. О нас уже знает Международная федерация тенниса ITF, с которой мы тоже плотно сотрудничаем. Поэтому, когда «Ekipo» надо утвердить официальным поставщиком либо спонсором матча Кубка Дэвиса (Кубка Федераций), это все происходит достаточно быстро. ITF уже понимает с кем имеет дело и что мы не подведем.

К.П. - От себя хочу добавить, что в августе этого года наша продукция была представлена на выставке «Теннис Про» во Франции в Ницце, где без ложной скромности могу сказать, что у нас там был колоссальный успех. Для компании, которой тогда исполнился год, это очень здорово. Именно там к нам поступили хорошие предложения от Германии, Испании и ряда других стран.

- Компания «Ekipo» пришла на рынок, который, можно сказать, уже сформировался. Не боитесь серьезной конкуренции с уже известными и более раскрученными фирмами и брендами?

В.К. Поймите правильно - мы не делаем спортивную одежду и не являемся прямыми конкурентами многих известных фирм, мы изготавливаем одежду для спортивного стиля. Поэтому основное предназначение «Ekipo» заключается именно в том, чтобы болельщик имел возможность показать всем - команду или игрока из какой страны он поддерживает. До нашего прихода эта ниша была еще не занята и по большому счету никто и никогда этим не занимался.

Далее. Никто не ориентировался на эмоции в одежде спортивного человека. Твоя эмоция может быть сегодня красного цвета, завтра зеленого, послезавтра желтого. И ты можешь по эмоции одеть, что тебе сегодня хочется. В связи с этим, мы уже имеем в своем ассортименте почти все цвета радуги и стараемся сделать так, чтобы человек одел то, что соответствует его сегодняшнему настроению.

К.П. - Мы сейчас хотим как можно больше наполнить коллекцию и расширить ассортимент «Ekipo». Предполагается, что здесь будут не только поло, свитшоты, а также худи брюки, шорты, бейсболки, шарфы и другая продукция. Отдельно сделана линейка поло для мужчин (размеры ХL и L) и женские (с выточками размеры S и L).

Также мы поняли, что нам пора уже заняться не только рекламой, а и серьезными продажами. В той же Франции на выставке «Теннис Про» к нам не раз подходили люди с просьбой продать наш товар, а у нас (!) были только выставочные образцы. Кстати, возвращаясь к разным цветам, могу также сказать о том, что если два или три человека одеваются в поло разного цвета, они вполне могут создавать из себя флаг своей страны. Так, к примеру люди идущие или сидящие вместе в цветах синем, белом и красном - могут являться болельщиками Франции, черном, желтом и красном - болельщиками Бельгии или Германии, зеленом, белом и красном - Италии, синем и желтом - Украины или Швеции и т.д.



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- Мы довольно много говорили о Европе. А что с украинским рынком?

В.К. - Я уже отмечал, что поддержка сборной Украины для нас - это одна из первостепенных задач. Поэтому мы были спонсорами матча Кубка Дэвиса Украина - Португалия, который состоялся в сентябре этого года в городе Буча Киевской области. Там мы представили новые образцы поло для наших болельщиков и начали продажу.

К.П. - Еще очень важно то, что все, что все, что мы производим - это стопроцентный хлопок. Поэтому экологичней дальше некуда. В связи с этим мы долго подбирали синий цвет на украинских поло. Дело в том, что натуральный хлопок, выкрашенный в синий цвет, в сочетании с желтым дает фиолетовый рефлекс. В конце концов попробовали вариант с тем же оттенком бирюзы, который ближе к голубому, и оказалось, что это звучит как живопись Матисса, то есть на это смотришь и слышишь звук.

Кстати, недавно мы одели в «Ekipo» сотрудников Украинской спортивной клиники по просьбе ее руководителя Олега Касатки. Он попросил уйти от халатов, так как работать приходится в основном со спортсменами и люди, ставшие пациентами, по его мнению, должны видеть таких же спортивных и подтянутых врачей и медсестер. Коллектив клиники остался доволен нашей продукцией.

В.К. - Наши потенциальные потребители в Украине - это люди, которые спорт видят, любят и следуют ему. Они одеваются в "Sport Style". У нас намечается несколько вариантов работы со спортивными клубами и понятно, что мы будем стараться поддерживать их и отечественный спорт в целом.

- Подводя итоги работы вашей компании за этот период, вы довольны тем, как все складывается?

В.К. - Скажу так, нам пока интересно.

К.П. - А я отвечу, что мы недовольны и это нормально, это правильно. Потому что пока мы недовольны - мы развиваемся.

- Что вы планируете дальше? Какие перспективы вы видите у «Ekipo»?

В.К. - Сейчас у нас в ближайших планах два поединка с участием немецкой сборной: Кубок Дэвиса Германия - Венгрия (1 - 2 февраля 2019 года) и Кубок Федераций Германия - Беларусь (9 - 10 февраля 2019 года). И здесь я могу приоткрыть один небольшой секрет. В настоящее время мы готовим одежду не только для болельщиков этих стран, а и для линейных арбитров, а также мальчиков, которые будут подавать мячи, так называемых болбоев. Интересная новинка заключается в том, что один рукав поло будет выполнен в цвете флага одной из стран участниц матча, а второй рукав - в цвете национального флага соперников. Причем, когда мы отправили варианты эскизов организаторам матча с нейтральными рукавами и рукавами с флагами, они выбрали именно второй вариант. Кстати, это будут первые матчи в мире, где и линейные арбитры, и болбои будут иметь рукава с флагами стран-участниц.

Если же говорить более глобально, то мы уже окрепли, встали на ноги и продолжаем дальше развиваться. Пока еще у нас, конечно же, преобладают инвестиционные вливания. С другой стороны, мы сейчас получаем предложения о различных совместных проектах, некоторые фирмы хотят иметь дистрибьюторскую сеть в Украине и предлагают нам с ними сотрудничать, взамен на выход на их рынок. Нам тоже это интересно, ведь если мы начнем зарабатывать, не вкладывая, это тоже поддержка нашему прямому предназначению, это тоже наши инвестиции. Другими словами, мы хотим найти такую формулу, как зарабатывать деньги, давая людям счастье.

К.П. - В планах у нас в следующем году будет детская линия, мы готовим новую коллекцию 2019 года. Что это значит? Если в этом году у нас присутствовали в основном броские и яркие цвета, которые хорошо заметны на трибунах стадионов, то теперь мы готовим принципиально новую эстетику новой коллекции. Мы решили пойти по пути больше стритстайла (уличного стиля одежды), в котором люди будут себя комфортно чувствовать на улице. Для нас это очень важно.

Также хотим расширить возможности нашего сайта, хотя он и сейчас в работе, но пока больше как демонстрационно-продающий. Поэтому есть желание сделать его более информационным, наполнить различными интересными материалами. Есть у нас страничка на Фейсбуке, где число подписчиков приближается к тысяче, а мы хотим еще увеличить эту аудиторию. И еще. В дальнейшем мы будем стараться концентрироваться не только на теннисе, а говорим о людях, которые так или иначе активно следят за тем, что происходит в мире спорта. В дальнейшем мы будем стараться реализовывать себя в этом проекте «Ekipo» и если мы хотим это делать долго и счастливо, то мы должны быть интересными, с чем мы, вроде, справляемся.

В.К., К.П. - Напоследок мы хотели бы поздравить всех с наступающим Новым годом!

Пожелать мира и благополучия! Будьте всегда ярки и эмоциональны в своих проявлениях! Так мы сделаем нашу жизнь интереснее и счастливее.

Беседовал Игорь ЗАРЖИЦКИЙ