Марта Костюк усердно готовится к новому сезону

Не думаю, Олсбю бы она не догнала. А еще впереди были Шевалье и Хаеки, которые ходом были быстрее

не говоря уже о Далмаер

Я даже на другой ветке ПЫТАЮСЬ умничать

Журналісти "Футболів" тихо плачуть та шукають іншу роботу. А на Вернидуба дивитися прикро - був м...

20:46 — Forever_young_13

Проблемы с защитой были всегда Не даром же бродили слухи о желании купить у вас Хачика. Да и...

20:43 — vismut58

Еврей от Бога... спорить не о чем

20:32 — jekаfunny

у вас проходной двор в защите и нету никакой замены марлосу и тайсону. а вы не выходите на рынок...