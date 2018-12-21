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Марта Костюк усердно готовится к новому сезону

Юная теннисистка активно занимается в зале

  • 21.12.2018 19:13
  • 674 просмотра
  • 2 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Молодая украинская теннисистка Марта Костюк в своем Instagram показала, как готовится к новому сезону.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 21.12.2018 20:41
    0
    Это дело нужное, но главная проблема Марты никак не в недостатке мощи.
    Ссылка
    Hottabych
    Hottabych, 21.12.2018 19:39
    +2
    Я уже её боюсь Сейчас Марта подкачаеться и стоить сказать-Фас и всех рвать будет
    Ссылка
    Hottabych
    Hottabych, 21.12.2018 19:39
    +2
    Я уже её боюсь Сейчас Марта подкачаеться и стоить сказать-Фас и всех рвать будет
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 21.12.2018 20:41
    0
    Это дело нужное, но главная проблема Марты никак не в недостатке мощи.
    Ссылка
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