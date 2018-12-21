На Australian Open ввели тай-брейк в решающем сете

Организаторы Открытого чемпионата Австралии официально ввели тай-брейк в решающем сете. Australian Open состоится с 14 по 27 января.
Таким образом, на этом турнире, при счете 6:6 будут играть супер-тай-брейк до 10-ти очков. Отметим, что на US Open в таких случаях проходит традиционный тай-брейк. На Уимблдоне тай-брейк возможен в решающем сете при счете 12:12.
Единственный турнир «Большого шлема», на котором тай-брейк в решающей партии не предусмотрен, — открытый чемпионат Франции.
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