На Australian Open ввели тай-брейк в решающем сете

Как то селекция в последние годы в Шахтере не складывается. Никто реально не усилил команду

14:40 — Kevko

Есть предложения по Цыганкову больше 20? Может и 20 больше никто не предложит, парень еще далеко ...

14:40 — Forever_young_13

Ипать ты дятел. Задачи любого клуба состоят не в детсадовском воспитании украинский игроков, а ДО...

14:34 — Forever_young_13

Давно пора понять, что сурок с ярмоленко выжал все соки как с лимона, а потом сбагрил шлак в Бору...

14:30 — 0-7

Шахтар - це сама кончена команда в світі , вони не змогли виховати жодного українського гравця єв...