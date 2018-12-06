Тони НАДАЛЬ: «Рафа никогда не принимал допинг»

Родной дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони уверяет, что 17-кратный победитель турнров Большого Шлема никогда не принимал допинг:

«В этом мире много идиотов, которые не уважают теннисистов. Хочу сказать, что допинг полностью противоречит философии Рафаэля. Мы никогда не поставили бы под угрозу его здоровье.

Победы важны, но всем известно, что Надаль – правильный человек, который никогда не обманет своего соперника».

Напомним, сезон-2018 Надаль завершил на второй строчке в рейтинге АТР.