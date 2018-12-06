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Тони НАДАЛЬ: «Рафа никогда не принимал допинг»

Дядя и тренер испанца возмущен обвинениями в допинге

  • 06.12.2018 12:21
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Sky Sports. Рафаэль Надаль
© Sky Sports. Рафаэль Надаль

Родной дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони уверяет, что 17-кратный победитель турнров Большого Шлема никогда не принимал допинг:

«В этом мире много идиотов, которые не уважают теннисистов. Хочу сказать, что допинг полностью противоречит философии Рафаэля. Мы никогда не поставили бы под угрозу его здоровье.

Победы важны, но всем известно, что Надаль – правильный человек, который никогда не обманет своего соперника».

Напомним, сезон-2018 Надаль завершил на второй строчке в рейтинге АТР.

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Источник — Tennis World USA

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