Войти или Зарегистрироваться
Меню

Марта КОСТЮК: «Украина может очень хорошо сыграть в Кубке Федерации»

16-летняя украинская теннисистка – о прошедшем сезоне и новых перспективах

  • 04.12.2018 21:22
  • 481 просмотр
  • 0 комментариев
Метки
btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк
16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о прошедшем сезоне, а также оценила шансы сборной Украины выиграть Кубок Федерации.
 
«На самом деле, весь год был самым лучшим в карьере. Но был сильный спад. Думаю, я многому научилась, много чего для себя взяла, сделала очень большой шаг в своей психологической и физической подготовке.
 
Но самое худшее было то, что состоялся этот спад, который меня очень сильно подбил. Никто не знает последствий, но они были сложными. Это был сложный период, но я из него вышла и, думаю, следующий сезон будет еще лучше.
 
Если все будут в хорошей форме, все будут друг друга поддерживать и у нас будет командный дух, то, думаю, мы можем очень хорошо играть в Кубке Федерации», – сказала Костюк.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Xsport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности