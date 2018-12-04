Марта КОСТЮК: «Украина может очень хорошо сыграть в Кубке Федерации»

16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк поделилась мнением о прошедшем сезоне, а также оценила шансы сборной Украины выиграть Кубок Федерации.

«На самом деле, весь год был самым лучшим в карьере. Но был сильный спад. Думаю, я многому научилась, много чего для себя взяла, сделала очень большой шаг в своей психологической и физической подготовке.

Но самое худшее было то, что состоялся этот спад, который меня очень сильно подбил. Никто не знает последствий, но они были сложными. Это был сложный период, но я из него вышла и, думаю, следующий сезон будет еще лучше.

Если все будут в хорошей форме, все будут друг друга поддерживать и у нас будет командный дух, то, думаю, мы можем очень хорошо играть в Кубке Федерации», – сказала Костюк.