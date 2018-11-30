ФОТО ДНЯ. Огненная фотосессия Эжени Бушар в костюме русалки

Известная теннисистка Эжени Бушар отдыхает на Виргинских островах в Атлантическом океане.

Во время отпуска 24-летняя канадка решила порадовать своих подписчиков Instagram горячими фото в костюме русалки.

«Нашла хвост русалки на земле. Не знаю, что с ней случилось, но я должна была сняться в импровизированной фотосессии», — написала Бушар в Instagram.

Напомним, Бушар закончила год на 88-й позиции в рейтинге WTA, хотя в свои 20 лет считалась одной из самых перспективных теннисисток мира.