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ФОТО ДНЯ. Огненная фотосессия Эжени Бушар в костюме русалки

Канадская теннисистка умеет порадовать своих подписчиков в Instagram

  • 30.11.2018 11:42
  • 1905 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Инстаграм Эжени Бушар
© Инстаграм Эжени Бушар
Известная теннисистка Эжени Бушар отдыхает на Виргинских островах в Атлантическом океане.
 
Во время отпуска 24-летняя канадка решила порадовать своих подписчиков Instagram горячими фото в костюме русалки.
 
«Нашла хвост русалки на земле. Не знаю, что с ней случилось, но я должна была сняться в импровизированной фотосессии», — написала Бушар в Instagram.
 
Напомним, Бушар закончила год на 88-й позиции в рейтинге WTA, хотя в свои 20 лет считалась одной из самых перспективных теннисисток мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 2 - these sunsets you guys

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It was SO hard to swim in this thing 🤣🧜🏼‍♀️

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.11.2018 12:47
    0
    ihor7003, 30.11.2018 12:18
    Где сиськи?
    На порнхабе
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 30.11.2018 12:18
    +1
    Где сиськи?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.11.2018 12:18
    +1
    Где сиськи?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 30.11.2018 12:47
    0
    ihor7003, 30.11.2018 12:18
    Где сиськи?
    На порнхабе
    Ссылка
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