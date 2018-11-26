Ястремская и другие теннисистки, выигравшие дебютные титулы WTA в 2018

Украинка Даяна Ястремская попала в почетный список теннисисток, которые в текущем сезоне добыли первый турнир WTA в карьере.
Среди дебютанток Наоми Осака (Индиан-Уэллс), Арина Соболенко (Нью Хейвен) Михаэла Бузарнеску (Сан-Хосе) и другие.
Напомним, в октябре Ястремская одержала блестящую победу на турнире в Гонконге.
Источник — WTA
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