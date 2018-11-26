Ястремская и другие теннисистки, выигравшие дебютные титулы WTA в 2018

Мне вот интересно вы видели хоть один бой гарсии?? я смотрел его последний бой и он ни о чем, оче...

21:32 — Forever_young_13

===Читаешь-читаешь, думаешь, что вот-вот будет шутка и снова облом.===Analitik_s_divanaТак прикол...

21:29 — Evgene Boykinyuk

две недели назад я даже не знал о существовании всяких мудриков и циташвили, если бы не всякие ит...

21:18 — ShakhtarUberAlles

Вообще-то это был инсайт от динамомании. Лечись, вы там поехавшие, Бурбаса зря обвиняете, теперь ...

21:02 — Analitik_s_divana

Ну опять ты туда же: сетап есть, а панчлайн снова заставил себя ждать. Читаешь-читаешь, думаешь, ...