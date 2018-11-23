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Людмила КИЧЕНОК: «В Чжухае сказали себе: «Выходим и бомбим как Элина»

Сестры Киченок рассказали о победе на малом Итоговом турнире в парном разряде

  • 23.11.2018 17:30
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Метки
WTA Elite Trophy
© WTA Elite Trophy
Чемпионки малого Итогового турнира Людмила и Надежда Киченок рассказали о своем триумфе в Чжухае.
 
- Перед турниром в Чжухае вы обсуждали уже как взаимодействовать на корте?
Н: - Вначале у нас были смешные ситуации, например, Люда привыкла перед подачей показывать, куда она будет двигаться или куда мне бить, а я наоборот к этому не привыкла и меня это сбивало. Поэтому мы, конечно же, обсудили, как нам лучше взаимодействовать и стало все намного лучше (смеется).
Л: - Мы в целом сейчас стали более профессионально подходить к теннису, стали работать с психологом, читать много книг по психологии. И нам, конечно, помогает тот факт, что мы сестры и можем сказать друг другу все, что думаем, принять это и двигаться вперед.
 
- В Чжухае так вышло, что у вас был четкий план: вы брали первый сет, проигрывали второй и забирали решающий супер тай-брейк. Как удавалось найти концентрацию именно в решающие моменты?
Л: - Во-первых, нас вдохновила Элина! Она так боролась в Сингапуре и нам хотелось показать, что и мы можем бороться и побеждать. В первом матче перед супер тай-брейком мы сказали друг другу: «Сейчас выходим и бомбим как Элина!». Так и получилось (смеется).
Н: - Еще перед турниром мы договорились, что мы профессионалы и все наши размолвки и ссоры оставляем за кортом и можем их обсудить уже после матча в комнате. И старались следовать этой договоренности.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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