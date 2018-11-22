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Марин ЧИЛИЧ: «В финале Кубка Дэвиса нет фаворитов»

Хорватский теннисист – о матче против Франции

  • 22.11.2018 23:47
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express.co.uk. Марин Чилич
© express.co.uk. Марин Чилич

Марин Чилич, который сыграет за сборную Хорватии в финале Кубка Дэвиса против Франции (23 – 25 ноября), поделился ожиданиями от решающего противостояния:

«У каждой команды есть свои преимущества. Франция играет дома, перед своими болельщиками. У французов сильная команда, но и наша сборная сильна.

Я и Борна Чорич здорово играли в этом сезоне, наша пара тоже была хороша. Не думаю, что в этом противостоянии есть фаворит. В финале может победить любая из сборных. Каждый матч будет сложным, но очень интересным».

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