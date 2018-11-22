Марин ЧИЛИЧ: «В финале Кубка Дэвиса нет фаворитов»

Марин Чилич, который сыграет за сборную Хорватии в финале Кубка Дэвиса против Франции (23 – 25 ноября), поделился ожиданиями от решающего противостояния:

«У каждой команды есть свои преимущества. Франция играет дома, перед своими болельщиками. У французов сильная команда, но и наша сборная сильна.

Я и Борна Чорич здорово играли в этом сезоне, наша пара тоже была хороша. Не думаю, что в этом противостоянии есть фаворит. В финале может победить любая из сборных. Каждый матч будет сложным, но очень интересным».