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Роджер ФЕДЕРЕР: «Надеюсь залечить руку в межсезонье»

Швейцарец подвел итоги сезона-2018

  • 22.11.2018 23:42
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express.co.uk. Роджер Федерер
© express.co.uk. Роджер Федерер

Роджер Федерер прокомментировал свое выступление в сезоне-2018, который для него завершился поражением от Александра Зверерва в полуфинале Итогового турнира:

«Я великолепно стартовал. Играл на Australian Open очень хорошо, теперь я с нетерпением жду возвращения в Австралию. Я проиграл матчи, в которых всё могло сложиться иначе. Я упустил матч-пойнт в игре с Хуан-Мартином дель Потро в Индиан-Уэллсе и с Кевином Андерсоном на Уимблдоне.

Тем не менее не стоит жалеть об этом. Сезон сложился так, как сложился. Я уверен в своих силах перед следующим сезоном. И я знаю, что могу сыграть ещё лучше.

У меня были некоторые проблемы с рукой, которые повлияли на вторую часть сезона. Эти проблемы замедляли мои действия в решающие моменты, когда я играл с сильнейшими соперниками. Например, это случилось на Уимблдоне в матче с Андерсоном. Я чувствовал дискомфорт и во время Итогового чемпионата ATP. Надеюсь, что я залечу руку во время межсезонья».

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Источник — Tages Anzeiger

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