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Бери участь в Sports Challenge та вигравай призи від EKIPO

Продовжуемо наш постійний конкурс EKIPO Sports Challenge — прогнози спортивних результатів

  • 24.11.2018 21:30
  • 6349 просмотров
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В п’ятницю, 23 листопада, почнеться фінальний матч цьогорічного розіграшу Кубка Девісу.
 
Останній трофей у старому традиційному форматі розіграють у французькому Ліллі діючі володарі Кубку Девіса – збірна Франції та претенденти зі збірної Хорватії. На цей час команди зустрічались двічі й зберігають паритет в очних протистояннях. В 2004-му році матч відбувся у Франції. Господарі взяли гору 4:1. В 2016-му, коли хорвати досягли стадії фіналу, у себе вдома, в Хорватії, перемогли теж господарі, 3:2. Цьогоріч шанси гостей вдаються аж ніяк не меншими. Бо в їх складі найсильніші одиночники - Марін Чіліч(№7) та Борна Чоріч (№12), а також парні гравці найвищого класу – Мате Павіч (№4), Іван Додіг (№35) та Франко Скугар (№28). Хорвати перемагали в Кубку Девіса в 2005-му році.
 
Збірна Франції – 10ти разовий володар трофею. Наразі не має жодного гравця в Топ-20. Люка Пуй (№35), Жеремі Шарді (№40), Пьєр Хью Ербер (№55 та №12 в парі). Ніколя Маю (№11 в парі). За господарів заявлений Жо Вілфред Цонга, що нині посідає лише 259 сходинку рейтингу, а в кращі часи був завсідником першої десятки. Але в якій формі зірка французів можна лише здогадуватись .
 
Отже, питання конкурсу.
 
1. Хто стане переможцем цього матчу? 
2. З яким рахунком завершиться матч? (Можливі варіанти 5:0, 4:1, 4:0, 3:1, 3:2) 
3. Хто принесе вирішальне очко своїй команді? (прізвище гравця, або «пара»)

Переможцем стане той, хто правильно відповість на всі три питання. Він отримає світшот ТМ EKIPO в кольорах збірної Франції. Ті, хто дадуть правильну відповідь на перше, та одне з двох інших питань, отримають подарунковий сертифікат на 100 грн на придбання товарів від TM EKIPO.

Свій прогноз залишайте під цим постом.

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Источник — Sport.ua

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