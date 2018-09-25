Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юниорский Кубок Федераций. Украинки обыграли Испанию

Сборная Украины выиграла стартовый матч

  • 25.09.2018 18:37
  • 375 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

На юниорском Кубке Федераций, который проходит в Венгрии, сборная Украины среди девушек до 16-ти лет в первом матче переиграла Испанию.

Любовь Костенко, которая первой вышла на корт, победила Ане Минтеги Эль Ольмо: 1:6, 6:2, 6:2.

А Дарья Лопатецкая, в свою очередь, провела на корте всего час и обыграла Лейре Ромеро-Гормас: 6:1, 6:3.

Результат парного матча уже никак не повлияет на общий итог противостояния. Завтра украинки встретятся с ровесницами из Марокко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.