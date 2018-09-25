Юниорский Кубок Федераций. Украинки обыграли Испанию

На юниорском Кубке Федераций, который проходит в Венгрии, сборная Украины среди девушек до 16-ти лет в первом матче переиграла Испанию.
Любовь Костенко, которая первой вышла на корт, победила Ане Минтеги Эль Ольмо: 1:6, 6:2, 6:2.
А Дарья Лопатецкая, в свою очередь, провела на корте всего час и обыграла Лейре Ромеро-Гормас: 6:1, 6:3.
Результат парного матча уже никак не повлияет на общий итог противостояния. Завтра украинки встретятся с ровесницами из Марокко.
Источник — Большой теннис Украины
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