Юниорский Кубок Федераций. Украинки обыграли Испанию

На юниорском Кубке Федераций, который проходит в Венгрии, сборная Украины среди девушек до 16-ти лет в первом матче переиграла Испанию.

Любовь Костенко, которая первой вышла на корт, победила Ане Минтеги Эль Ольмо: 1:6, 6:2, 6:2.

А Дарья Лопатецкая, в свою очередь, провела на корте всего час и обыграла Лейре Ромеро-Гормас: 6:1, 6:3.



Результат парного матча уже никак не повлияет на общий итог противостояния. Завтра украинки встретятся с ровесницами из Марокко.