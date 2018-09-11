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МАНЧИНИ: «Главная проблема Италии - нужно научиться забивать голы» 01:43 — mafiozi250 Главная проблема Италии - её тренируют физруки

Португалия без Роналду минимально обыграла Италию 01:32 — Serj Shets без Рона и мы бы могли потягаться!))) даже рассчитывать на победу,!)

Квебек. Ястремская уступила в упорной борьбе 01:30 — Vladdal А вы вообще за теннисом следите, или так, отметиться сюда пришли? 01:08 — Ваня Прилуцький Я взагалі в шоці як з такою грою вона входить в топ 100? 00:36 — frack7 Нужно в заголовке добавить "... в упорной борьбе с собой".

Игроки будут решать, проводить ли матч Ла Лиги в США 01:26 — deutsch7777 це не брєд..це гроші...багато грошей))))) сьогодні спорт- це чистий бізнес))) а для бізнесу голов...

КРЫЛОВ: «Выступать под флагом ЛНР хотел бы больше, чем под украинским» 00:59 — vovavovik Так, карма очко твоє на німецький хрест порве!!!

АЛЬБИОЛЬ: «Надеюсь, Роналду не будет забивать по 40 мячей за сезон» 00:55 — lasua Как фанат Барсы и Месси, я надеюсь, что Роналду будет забивать более 50 мячей в Юве за сезон. Мы ...