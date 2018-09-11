Квебек. Ястремская уступила в упорной борьбе

В первом круге турнира в канадском Квебеке украинская теннисистка Даяна Ястремская встречалась с американкой Кристин Макхэйл.
Даяна уверенно выиграла первый сет 6:2, однако во втором соперница ответила тем же результатом - 6:2.
В решающем сете сильнее была Макхэйл - 7:6.
Источник — Sport.ua
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