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Квебек. Ястремская уступила в упорной борьбе

Украинка Даяна Ястремская не сумела справиться с американкой

  • 11.09.2018 00:32
  • 307 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская

В первом круге турнира в канадском Квебеке украинская теннисистка Даяна Ястремская встречалась с американкой Кристин Макхэйл.

Даяна уверенно выиграла первый сет 6:2, однако во втором соперница ответила тем же результатом - 6:2.

В решающем сете сильнее была Макхэйл - 7:6.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 01:30
    +1
    Ваня Прилуцький, 11.09.2018 01:08
    Я взагалі в шоці як з такою грою вона входить в топ 100?
    А вы вообще за теннисом следите, или так, отметиться сюда пришли?
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    Ваня Прилуцький
      Ваня Прилуцький, 11.09.2018 01:08
    -2
    Я взагалі в шоці як з такою грою вона входить в топ 100?
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    frack7
      frack7, 11.09.2018 00:36
    +2
    Нужно в заголовке добавить "... в упорной борьбе с собой".
    Ссылка
    frack7
    online
      frack7, 11.09.2018 00:36
    +2
    Нужно в заголовке добавить "... в упорной борьбе с собой".
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 11.09.2018 01:30
    +1
    Ваня Прилуцький, 11.09.2018 01:08
    Я взагалі в шоці як з такою грою вона входить в топ 100?
    А вы вообще за теннисом следите, или так, отметиться сюда пришли?
    Ссылка
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