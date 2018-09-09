Дарья Лопатецкая проиграла в полуфинале юниорского US Open

08:51 — lenares85

Кстати наглядный пример генетики мать японка а отец чернокожий и она очень очень получилась очень...

08:45 — lenares85

В этой осаки такие ручищи на фото наверно и подача сумашедшая. А сирена то эмоции потому что пон...

08:05 — Юрий Алпатов

Хорош Наоми. Я не понимаю зачем Серена вернулась с такой формой и внешним видом, показать что мам...

07:50 — neviktor

В Осаки не було жодного суперника з топ 10. Сама легка сітка. Но все одно молодець.