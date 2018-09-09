Дарья Лопатецкая проиграла в полуфинале юниорского US Open

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая не смогла пробиться в финал юниорского US Open-2018.
В полуфинальном матче Лопатецкая в трех сетах уступила китаянке Ван Сиюй: 1/6, 7/5, 3/6.
Крупно проиграв в первом сете, Дарья сумела переломить ход игры и выиграть второй сет, но в третьем все же оказалась слабее своей оппонентки.
US Open — дебютный турнир Большого Шлема для украинской теннисистки. На пути в полуфинал Лопатецкая, которая попала в основную сетку через квалификацию, обыграла двух сеяных теннисисток: шестую ракетку турнира Клару Таусон из Дании и лидера посева — американку Кори Гауфф.
Источник — Sport.ua
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