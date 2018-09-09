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Дарья Лопатецкая проиграла в полуфинале юниорского US Open

Украинская теннисистка проиграла китаянке Ван Сиюй

  • 09.09.2018 08:41
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btu.org.ua. Дарья Лопатецкая
© btu.org.ua. Дарья Лопатецкая

15-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая не смогла пробиться в финал юниорского US Open-2018.

В полуфинальном матче Лопатецкая в трех сетах уступила китаянке Ван Сиюй: 1/6, 7/5, 3/6.

Крупно проиграв в первом сете, Дарья сумела переломить ход игры и выиграть второй сет, но в третьем все же оказалась слабее своей оппонентки.

US Open — дебютный турнир Большого Шлема для украинской теннисистки. На пути в полуфинал Лопатецкая, которая попала в основную сетку через квалификацию, обыграла двух сеяных теннисисток: шестую ракетку турнира Клару Таусон из Дании и лидера посева — американку Кори Гауфф.

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Источник — Sport.ua

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