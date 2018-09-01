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СВИТОЛИНА: «Работаю на перспективу, но сейчас довольна своим уровнем»

Украинка рассказала о постепенном переходе от защитной манеры игры к атакующей

  • 01.09.2018 10:59
  • 951 просмотр
  • 2 комментария
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ukrtennis.com. Ван Цян и Леся Цуренко
© ukrtennis.com. Ван Цян и Леся Цуренко
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в третьем круге Открытого чемпионата США над Ван Цян из Китая.
 
- Ты впервые выиграла у Ван Цян в двух сетах. Что изменилось?
- Она весьма непростая соперница. Но опыт предыдущих матчей помог мне в этот раз действовать правильнее. Самое главное – выиграть мяч в нужное время. На этом необходимо концентрироваться. Два предыдущих раза мне не хватило именно концентрации во вторых сетах, но сегодня я была настроена играть максимально собранно. При этом должна была постоянно держать ее под давлением, в противном случае она становится слишком опасной.
 
- В начале второго сета ты неожиданно потеряла свою подачу.
- Это теннис. Стоит дать противнику шанс, он тут же этим воспользуется. Так и произошло на старте второй партии. Ван, конечно, сыграла здорово, но во многом виновата я сама. Впрочем, тот потерянный гейм не оказал большого влияния на общую ситуацию. Это то, о чем я говорила: сохранять концентрацию, оставаться в фокусе и оказывать максимальное давление. Можно сбиться на несколько розыгрышей, но целом я выдержала избранную тактику. Я дралась за каждый мяч, только таким образом можно было рассчитывать на успех.
 
 
- Мы уже говорили о переменах в твоей игре, ты стала более агрессивна на корте, из игрока оборонительного плана превратилась в атакующего.
- Необходимо постоянно совершенствоваться, иначе покатишься назад. Иногда для того, чтобы освоить что-то новое, приходится временно сдавать свои позиции. Но в этом и смысл – тот, кто зациклен на сегодняшних результатах, не имеет перспективы. Себя нужно нарабатывать на будущее, а не довольствоваться достигнутым. Я продолжаю совершенствоваться и по ходу турнира. Чувствую, что от матча к матчу играю лучше. Сейчас я довольна своим теннисом. Но хочу его еще улучшить. У меня высокие амбиции.
 
- Выиграть Шлем?
- Такая задача стоит передо мной. Я побеждала на крупных турнирах, обыгрывала сильных соперниц, соответственно, понимаю, что способна на многое. Для победы в Шлеме нужно, чтобы совпали сразу все компоненты. Я очень много и тяжело работаю над тем, чтобы уметь демонстрировать свою лучшую игру тогда, когда это более всего необходимо.
 
- Сегодня было не так жарко, но высокая влажность и ощущение приближающегося дождя… Насколько стало сложнее играть в таких условиях?
- Не сложнее. Немного по-другому. Но смена погоды обычна на соревнованиях, которые проходят на открытых кортах, особенно если они длятся две недели. Нужно уметь быстро приспосабливаться к таким переменам.
 
 
- Считаешь ли ты, что именно к Открытому чемпионату США на фоне остальных Шлемов подошла в наилучшей форме в этом году?
- Я очень уверенно чувствовала себя на Открытом чемпионате Австралии после победы в Брисбэне. Но все карты спутала незначительная, однако, очень неприятная травма. Из-за нее я проиграла Мертенс. Это было большим разочарованием, поскольку я чувствовала, что способна там замахнуться на очень большой результат. Сейчас я довольна своим теннисом, уверена в нем… Посмотрим по результату.
 
- Немного о следующем противостоянии. Анастасия Севастова также играет очень здорово.
- Да, конечно, она игрок топ-20, значит она заслужила своё место. Я просто постараюсь подготовиться к ее игре. Есть небольшая опасность в том, как она играет резанными или придает вращение. Мне нужно быть готовой к разного рода вещам. Важно подготовиться и быть физически и психологически свежей. Так я дам себе высокий шанс для победы.
 
 
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Источник — Теннисный клуб

(3 голоса)

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Комментарии
    znak51
    online
      znak51, 01.09.2018 11:56
    0
    Так тримати Еліно ! Боротись за кожний, а особливр вирішальні м'ячі, як той же Надаль бореться, тоді й будеш мати всі шанси !
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    misha-ivanovi4
    online
      misha-ivanovi4, 01.09.2018 12:01
    0
    Удачи Элина!
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