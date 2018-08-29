Топ-10 самых сексуальных теннисисток US Open−2018

20:20 — Sasha Zardunov

Я уже сказал, что она сегодня молодчинка. Марте нужно учиться у нее

20:19 — lenata_p

Стивенс пошла за скипидаромСейчас начнет действовать на нервы

20:18 — palyvoda2006

Во дает Калинина! 6:4! Но даже не в счете дело! Какой теннис, какой теннис показывает! Хороший те...

20:17 — endymion2018

Пока неплохо.)

20:17 — xxxpatrikxxx

оле

20:17 — Станислав Матусевич

АААААААА!!! Есть первый сет! Ущипните меня, я точно не сплю?Чем бы ни закончилась игра, спасибо А...

20:17 — vova_lviv1

Стівенс напоролась на антипода своєї гри з бейс лінії(коли в даному стилі гри вона програє ). ...

20:16 — lenata_p

А это уже внукам можно рассказывать лет через 50Играла я с бабобабихой на их баобабском поле...