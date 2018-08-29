Топ-10 самых сексуальных теннисисток US Open−2018

С 27 августа лучшие теннисистки мира стартовали в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису.
Sport.ua выбрал топ-10 самых красивых теннисисток, который вышли на корты Нью-Йорка в первом круге. Некоторые из них имеют неплохие шансы задержать на турнире и на вторую неделю.
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Источник — Sport.ua
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