Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Топ-10 самых сексуальных теннисисток US Open−2018

Sport.ua выбрал десять самых красивых участниц основного турнира

  • 29.08.2018 19:27
  • 1485 просмотров
  • 5 комментариев
Метки
Getty Images. Эжени Бушар
© Getty Images. Эжени Бушар
С 27 августа лучшие теннисистки мира стартовали в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису. 
 
Sport.ua выбрал топ-10 самых красивых теннисисток, который вышли на корты Нью-Йорка в первом круге. Некоторые из них имеют неплохие шансы задержать на турнире и на вторую неделю. 
 

Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Eurospring
      Eurospring, 29.08.2018 19:36
    +5
    После Плишковой можно выключать, как можно было ее включить в рейтинг?
    Ссылка
    Mukomol
      Mukomol, 29.08.2018 19:52
    +1
    Серени немає - значить не топ
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 29.08.2018 19:52
    +1
    Плишкова убила
    Ссылка
    fedd1979
      fedd1979, 29.08.2018 19:55
    +1
    І не тілкь Плішкова. Смаки в автора сюжету оригінальні, прямо скажемо
    Ссылка
    Cassid
    online
      Cassid, 29.08.2018 19:58
    +2
    Наши, Джорджи, Корне и Возняцки - очень даже. Правда у Свитолины тут неудачные фотографии - в динамике она лучше выглядит
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.