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Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская теннисистка показала лучший результат в карьере в обновленной мировой классификации

  • 26.08.2018 11:05
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Getty Images. Даяна Ястремская
© Getty Images. Даяна Ястремская

По итогам игровой недели в топ-100 вновь попали пять теннисисток из Украины:

- Элина Свитолина - №7
- Леся Цуренко - №36, опустилась на 1 позицию
- Катерина Бондаренко - №86
- Катерина Козлова - №87, поднялась на 1 строчку
- Даяна Ястремская - №98, поднялась на 6 строчек

18-летняя Ястремская благодаря выходу во второй круг основы на турнире в Нью-Хэйвене сумела обновить свой личный рекорд, который установила в середине июля (100-е место). Ястремская, которой удалось успешно пройти три раунда квалификации на Connecticut Open, а затем выиграть в стартовом матче в основе, поднялась сразу на 6 позиций по сравнению с последними данными в рейтинге.

Уже с завтрашнего дня наши теннисистки из топ-сотни, а также седьмая ракетка Украины Ангелина Калинина, начнут выступления в основной сетке на Открытом чемпионате США. Из шести украинок (наш рекорд на US Open) все, кроме Леси Цуренко, проведут свои первые поединки в понедельник.

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Источник — Большой теннис Украины

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