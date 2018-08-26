Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

По итогам игровой недели в топ-100 вновь попали пять теннисисток из Украины:



- Элина Свитолина - №7

- Леся Цуренко - №36, опустилась на 1 позицию

- Катерина Бондаренко - №86

- Катерина Козлова - №87, поднялась на 1 строчку

- Даяна Ястремская - №98, поднялась на 6 строчек



18-летняя Ястремская благодаря выходу во второй круг основы на турнире в Нью-Хэйвене сумела обновить свой личный рекорд, который установила в середине июля (100-е место). Ястремская, которой удалось успешно пройти три раунда квалификации на Connecticut Open, а затем выиграть в стартовом матче в основе, поднялась сразу на 6 позиций по сравнению с последними данными в рейтинге.



Уже с завтрашнего дня наши теннисистки из топ-сотни, а также седьмая ракетка Украины Ангелина Калинина, начнут выступления в основной сетке на Открытом чемпионате США. Из шести украинок (наш рекорд на US Open) все, кроме Леси Цуренко, проведут свои первые поединки в понедельник.