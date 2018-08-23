Илья Марченко – Иво Карлович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со среды на четверг на Открытом чемпионате США по теннису украинец Илья Марченко (№334 WTA) проведет поединок первого круга квалификации против 39-летнего ветерана Иво Карловича из Хорватии (№137 WTA).
Котировки букмекеров: 3,2 против 1,4.
Отметим, что трансляции с корта Ангелины Калининой не будет.
Источник — Sport.ua
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