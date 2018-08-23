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Илья Марченко – Иво Карлович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого раунда квалификации US Open

  • 23.08.2018 00:40
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко
В ночь со среды на четверг на Открытом чемпионате США по теннису украинец Илья Марченко (№334 WTA) проведет поединок первого круга квалификации против 39-летнего ветерана Иво Карловича из Хорватии (№137 WTA).
 
Котировки букмекеров: 3,2 против 1,4.
 
Отметим, что трансляции с корта Ангелины Калининой не будет.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    frack7
    online
      frack7, 23.08.2018 01:27
    0
    На подаче Карловича, даже если она вторая, Марченко смело может отдыхать на стульчике. Ни одного очка на приеме пока - феноменально.
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