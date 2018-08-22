Марта КОСТЮК: «Ради таких матчей я начала играть в теннис»

«Матчи, вроде того, который я сыграла сегодня – это одна из причин, почему я начала играть в теннис, в первую очередь…работать на пределе, бороться за каждый мяч, уходить с матчболов и, в конце концов, выиграть матч. Готовимся ко второму раунду», – написала Костюк в Instagram.

Во втором круге Костюк сыграет против 20-летней чешки Марии Боузковой.