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Марта КОСТЮК: «Ради таких матчей я начала играть в теннис»

Украинская теннисистка – о драматичной победе в первом раунде квалификации US Open

  • 22.08.2018 08:16
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
16-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала волевую победу над экс-украинкой Валентиной Ивахненко в первом раунде квалификации US Open. Напомним, Марта отыгралась со счета 1:5 в третьем сете и ушла с шести матчболов, а также выиграла тайбрейки во втором и третьем сете.
 
«Матчи, вроде того, который я сыграла сегодня – это одна из причин, почему я начала играть в теннис, в первую очередь…работать на пределе, бороться за каждый мяч, уходить с матчболов и, в конце концов, выиграть матч. Готовимся ко второму раунду», – написала Костюк в Instagram.
 
Во втором круге Костюк сыграет против 20-летней чешки Марии Боузковой. 
 
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Источник — Instagram

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