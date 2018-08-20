Младенович и Бабош квалифицировались на Итоговый турнир

Француженка Кристина Младенович и венгерка Тимея Бабош квалифицировались на Итоговый турнир в парном разряде. Девушки набрали в 2018-м году 5055 очков, что на 160 больше, чем квалификационный порог на данный момент (далее он будет только уменьшаться).
Дуэт Младенович / Бабош стал вторым в парном женском теннисе, которому удалось досрочно классифицироваться в Сингапур. Ранее это сделали чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Отметим, что у мужчин пока что на Итоговый турнир в Лондоне квалифицировался только австрийско-хорватский дуэт Оливер Марак / Мате Павич.
В текущем сезоне Младенович и Бабош выиграли Australian Open и Премьер в Бирмингеме. Также на счету девушек финал турнира в Мадриде и полуфинал в Индиан-Уэллсе.
Источник — Sport.ua
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