Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19-го августа на Мастерсе в Цинциннати состоится финальный поединок мужского одиночного разряда. Семикратный победитель турнира швейцарец Роджер Федерер встретится с пятикратным финалистом сербом Новаком Джоковичем. Ранее теннисисты трижды встречались в финальных матчах Цинциннати, все победы на счету швейцарца.

Поединок начнется не ранее 23:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 1,75 на Федерера против 2,25 на Джоковича.

Последний раз Роджер и Новак играли между собой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2016, победил серб. Общий счет противостояний 23:22 также в пользу Джоковича.