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Новак Джокович – Роджер Федерер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала Мастерса в Цинциннати

  • 19.08.2018 21:17
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Getty Images
© Getty Images
19-го августа на Мастерсе в Цинциннати состоится финальный поединок мужского одиночного разряда. Семикратный победитель турнира швейцарец Роджер Федерер встретится с пятикратным финалистом сербом Новаком Джоковичем. Ранее теннисисты трижды встречались в финальных матчах Цинциннати, все победы на счету швейцарца.
 
Поединок начнется не ранее 23:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,75 на Федерера против 2,25 на Джоковича.
 
Последний раз Роджер и Новак играли между собой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2016, победил серб. Общий счет противостояний 23:22 также в пользу Джоковича.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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