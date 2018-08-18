Дарья Лопатецкая выиграла четвертый титул ITF Juniors в карьере

В финале турнира третьей категории в Международной теннисной академии 15-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая одержала победу над своей соотечественницей Любовью Костенко: 6:4, 6:3.

Получившая на турнире первый номер посева украинка на пути к своему второму юниорскому титулу в сезоне проиграла соперницам всего один сет.

Отметим, что Лопатецкая во второй раз обыграла Костенко в этом году. В конце июня теннисистки встречались в финале турнира третьей категории в селе Святопетровском под Киевом, в котором также сильнее оказалась Дарья.

В прошлом сезоне украинка оформила два титула подряд на турнирах четвертой категории в Дании и третьей категории во Львове.