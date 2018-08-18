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Дарья Лопатецкая выиграла четвертый титул ITF Juniors в карьере

Украинка победила на турнире в Пуща-Водице

  • 18.08.2018 16:06
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ITF. Дарья Лопатецкая
© ITF. Дарья Лопатецкая
В финале турнира третьей категории в Международной теннисной академии 15-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая одержала победу над своей соотечественницей Любовью Костенко: 6:4, 6:3. 
 
Получившая на турнире первый номер посева украинка на пути к своему второму юниорскому титулу в сезоне проиграла соперницам всего один сет.
 
Отметим, что Лопатецкая во второй раз обыграла Костенко в этом году. В конце июня теннисистки встречались в финале турнира третьей категории в селе Святопетровском под Киевом, в котором также сильнее оказалась Дарья.
 
В прошлом сезоне украинка оформила два титула подряд на турнирах четвертой категории в Дании и третьей категории во Львове.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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