Еліна Світолина в кампанії Nike sportswear

Модель, що гармонійно поєднує історію бренда, водночас розширюючи межі сприйняттятрадиційного лайфстайл взуття.

«Nike добре відомі високотехнологічними біговими кросівками. На мою думку використання цих розробок при створенні повсякденного взуття — це дуже правильний крок, адже більшість людей носять кросівки щодня, і їм також хочеться відчувати комфорт, легкість та інші переваги бігового взуття.» — Е. Світоліна

EXP-X14 — це сучасна інтерпретація бігових кросівок 90-х років у поєднанні з останніми технологіями, зокрема, запозиченими в Nike Zoom Vaporfly 4%. Експеримент дизайнерів Nike з перевтілення бігового кросівка у повсякденний, і дав ім’я новій моделі, де «EXP» — скорочення від «експеримент», а «Х14» —кодова назва технології Nike React, що використали у підошві. Цей революційний легкий піноматеріал забезпечує пружну амортизацію з урахуванням анатомії стопи. Оригінальними атрибутами дизайну стали прозорі елементи верху, а також надруковані тексти та цифри. Серед останніх фігурує напис «N3546», який символізує найшвидшу милю Стіва Префонтайна, американського бігуна на середні та довгі дистанції (3 хвилини і 54,6 секунди), як нагадування багатої історії Nike в біговій індустрії.

Кросівки Nike Sportswear EXP-X14 вже в наявності в регулярних магазинах Nike, мультибрендових магазинах ALL STARS та на сайті deltasport.ua.