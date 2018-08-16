Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цинциннати. Возняцки не смогла доиграть матч с Бертенс

Датчанка снялась после первого сета из-за травмы левого колена

  • 16.08.2018 07:24
  • 45 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки
Вторая ракетка мира Каролин Возняцки не сумела доиграть поединок второго круга на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA). После первого сета датчанка проконсультировалась с физиотерапевтом и приняла решение досрочно завершить поединок. Официальная причина снятия: травма левого колена.
 
Цинциннати. Второй круг
Каролин Возняцки (Дания) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 0:0 (отказ)
 
В третьем круге Бертенс сразится с Анетт Контавейт из Эстонии (№30 WTA). Победительница этой пары станет потенциальной соперницей Элины Свитолиной в четвертьфинале.
 

Подписывайтесь на канал >>> SPORT.UA в YOUTUBE

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.