Цинциннати. Возняцки не смогла доиграть матч с Бертенс

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки не сумела доиграть поединок второго круга на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA). После первого сета датчанка проконсультировалась с физиотерапевтом и приняла решение досрочно завершить поединок. Официальная причина снятия: травма левого колена.
Цинциннати. Второй круг
Каролин Возняцки (Дания) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 0:0 (отказ)
В третьем круге Бертенс сразится с Анетт Контавейт из Эстонии (№30 WTA). Победительница этой пары станет потенциальной соперницей Элины Свитолиной в четвертьфинале.
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Источник — Sport.ua
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