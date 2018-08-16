Цинциннати. Возняцки не смогла доиграть матч с Бертенс

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки не сумела доиграть поединок второго круга на турнире серии Премьер 5 в Цинциннати против Кики Бертенс из Нидерландов (№17 WTA). После первого сета датчанка проконсультировалась с физиотерапевтом и приняла решение досрочно завершить поединок. Официальная причина снятия: травма левого колена.

Цинциннати. Второй круг

Каролин Возняцки (Дания) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 4:6, 0:0 (отказ)

В третьем круге Бертенс сразится с Анетт Контавейт из Эстонии (№30 WTA). Победительница этой пары станет потенциальной соперницей Элины Свитолиной в четвертьфинале.