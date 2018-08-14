Роджер ФЕДЕРЕР: «Открытый гей в теннисе? Я только за»

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможное появление в ATP туре открытого гея, чего ранее никогда не случалось.

«Я думаю, с этим не будет вообще никаких проблем. Да, действительно, сейчас у нас таких людей нет. Не знаю почему, возможно, вы в курсе? У нас нет геев или просто об этом не принято говорить? Думаю, что в туре такого игрока примут абсолютно без проблем.

Я полностью за, потому что это неплохая идея. Неважно, откуда ты приехал и кто ты – я полностью поддержу тебя в твоём решении. Думаю, тебе и самому станет от этого проще. Да и вообще – все люди на этой планете должны поддерживать друг друга», – отметил Федерер.