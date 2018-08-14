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Роджер ФЕДЕРЕР: «Открытый гей в теннисе? Я только за»

Швейцарский теннисист высказался о каминг-аутах

  • 14.08.2018 12:15
  • 1364 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможное появление в ATP туре открытого гея, чего ранее никогда не случалось. 
 
«Я думаю, с этим не будет вообще никаких проблем. Да, действительно, сейчас у нас таких людей нет. Не знаю почему, возможно, вы в курсе? У нас нет геев или просто об этом не принято говорить? Думаю, что в туре такого игрока примут абсолютно без проблем. 
 
Я полностью за, потому что это неплохая идея. Неважно, откуда ты приехал и кто ты – я полностью поддержу тебя в твоём решении. Думаю, тебе и самому станет от этого проще. Да и вообще – все люди на этой планете должны поддерживать друг друга», – отметил Федерер.
 
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Источник — Чемпионат

(1 голос)

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Комментарии
    Bacardi
    online
      Bacardi, 14.08.2018 12:42
    +4
    Геи как нигеры, чуть что - расизм. Феминизм. **"гизм.

    Ты гей - так иди лупись в задницу и никого не трогай и тебя никто не тронет. Что делают Геи? Они устраивают митинги, орут на весь мир о том что они есть, сейчас им турниры по теннису делают. Боже, вы хотите быть как все или вы выделяетесь?? По моему это понты. И скоро быть геем будет круто. Фу. Я бы кабину развалил если бы мне предложили. Но видел много раз где парни идут за руки, целуются , мне на них пофиг, прохожу мимо. Так и должно быть. Но делать митинги, турниры... Это маразм
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    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 14.08.2018 12:47
    -1
    Готов стать геем, вы возьмете меня в Большой теннис?
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