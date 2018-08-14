Ванкувер. Костюк и Козлова узнали соперниц по первому кругу

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Марта Костюк получили первых соперниц на хардовом 100-тысячнике в канадском Ванкувере.

Катерина Козлова (№90 WTA), посеянная на турнире под первым номером, стартовый матч проведет против Фионы Ферро из Франции (№126 WTA). В 2018 году теннисистки встречались в 1/4 финала турнира в чешском Оломуце, победила француженка. Этот поединок состоится сегодня, 14 августа. Ориентировочное время начала – 21:30 по Киеву. В парном разряде Козлова в дуэте с Аранчей Рус из Нидерландов сразится с британкой Наоми Броди и Фанни Штоллар из Венгрии.

Марта Костюк (№131 WTA) начнет поединком против бельгийки Исалин Бонавантюр (№125 WTA). Поединок состоится завтра. В парном разряде Костюк в дуэте с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан, сыграет против пары Джессика Фаилла / Александра Ваграмов.