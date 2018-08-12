Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа состоится финальный поединок на Мастерсе в Торонто. Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сыграет против главной сенсации турнира грека Стефаноса Циципаса (№27 ATP).
Начало матча в 23:05 по Киеву. Котировки букмекеров: 1,22 против 5,1.
В случае победы Циципас поднимется на 12-ю позицию мировом рейтинге. Выход в финал обеспечил ему место в топ-15.
Выигрыш Надаля позволит ему набрать больше 10 тысяч очков и увеличить отрыв от Роджера Федерера до 3740 очков.
Источник — Sport.ua
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