Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа состоится финальный поединок на Мастерсе в Торонто. Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль сыграет против главной сенсации турнира грека Стефаноса Циципаса (№27 ATP).

Начало матча в 23:05 по Киеву. Котировки букмекеров: 1,22 против 5,1.

В случае победы Циципас поднимется на 12-ю позицию мировом рейтинге. Выход в финал обеспечил ему место в топ-15.

Выигрыш Надаля позволит ему набрать больше 10 тысяч очков и увеличить отрыв от Роджера Федерера до 3740 очков.