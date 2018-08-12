Ольга Янчук второй год подряд сыграет в финале турнира в Варшаве

В полуфинальном матче турнира с призовым фондом $25,000 в столице Польши, который был перенесён из-за дождя в помещение, 23-летняя украинка за два часа справилась с местной теннисисткой Катаржиной Кавой: 7:6(2), 6:4.

В стартовом сете Янчук вела со счётом 4:1, однако не смогла удержать преимущество, но на тай-брейке уверенно переиграла соперницу. Уже во втором сете полька была впереди 4:2, после чего киевлянка выиграла четыре гейма кряду.

Соперницей Ольги, которая получила в Варшаве пятый номер посева, станет её ровесница из Аргентины Виктория Босио. Седьмая сеяная в своём полуфинале, который длился более трёх часов, обыграла 16-летнюю Майю Хвалиньску, отыграв у юной польки три матчбола в решающем сете: 3:6, 7:5, 7:6(2).

Отметим, что Янчук впервые в этом году сыграет в финале турнира ITF Pro Circuit, а также это будет её второй финал на турнире в Польше: в прошлом сезоне она уступила в финале представительнице Италии Мартине Тревисан.