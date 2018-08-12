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Ольга Янчук второй год подряд сыграет в финале турнира в Варшаве

Украинка будет сражаться за титул ITF

  • 12.08.2018 13:34
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БТУ. Ольга Янчук
© БТУ. Ольга Янчук
В полуфинальном матче турнира с призовым фондом $25,000 в столице Польши, который был перенесён из-за дождя в помещение, 23-летняя украинка за два часа справилась с местной теннисисткой Катаржиной Кавой: 7:6(2), 6:4.
 
В стартовом сете Янчук вела со счётом 4:1, однако не смогла удержать преимущество, но на тай-брейке уверенно переиграла соперницу. Уже во втором сете полька была впереди 4:2, после чего киевлянка выиграла четыре гейма кряду.
 
Соперницей Ольги, которая получила в Варшаве пятый номер посева, станет её ровесница из Аргентины Виктория Босио. Седьмая сеяная в своём полуфинале, который длился более трёх часов, обыграла 16-летнюю Майю Хвалиньску, отыграв у юной польки три матчбола в решающем сете: 3:6, 7:5, 7:6(2).
 
Отметим, что Янчук впервые в этом году сыграет в финале турнира ITF Pro Circuit, а также это будет её второй финал на турнире в Польше: в прошлом сезоне она уступила в финале представительнице Италии Мартине Тревисан.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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