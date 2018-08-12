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Элина СВИТОЛИНА: «Я нахожусь на правильном пути»

Украинская теннисистка прокомментировала турнир в Монреале

  • 12.08.2018 12:37
  • 1112 просмотров
  • 6 комментариев
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Элина СВИТОЛИНА: «Я нахожусь на правильном пути»
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Слоан Стивенс из США  в полуфинале Rogers Cup, не сумев защитить прошлогодний титул.
 
«Думаю, я не была в игре на все 100%. Стивенс начала матч действительно хорошо. У меня игра то шла, то не шла. Вот почему мне не удалось дать самой себе шанс отыграть здорово. Она хорошо играла, в важные моменты она действительно была в игре. Вот что составило разницу, потому что у нас было много трудных геймов. Даже в первом сете, я вернулась в матч, у меня был шанс сделать счет 5-4. Во второй партии то же самое. Думаю, она была просто лучше в важные моменты. 
 
Что было не так? Все понемногу, мы люди, такое случается. Не каждый день мы чувствуем себя на все 100%. Я просто старалась это перебороть. К сожалению, сегодня этого не хватило. Стивенс отлично пробивала по мячу, была в игре, а важные мячи решили все. Она отыграла более надежно, чем я. Она лидировала, потом я догоняла, потом снова игра у меня шла то лучше, то хуже. Это единственное, в чем была разница. Да, просто сегодня я не была на 100% готова физически и психологически. Единственное, что я могу сделать, это только восстановиться и быть готовой к следующему турниру, проанализировать, что я сделала не так. Она показала отличный теннис на важных мячах, нужно отдать ей должное. Я уверена, что она может быть довольна тем, как справилась со всем, когда были эти длинные геймы. 
 
В последний раз мы играли давно, наверное, четыре года назад. Я не помню многое из этого матча. Сегодня был другой сценарий. Я просто старалась играть в свой лучший теннис. К сожалению, этого не произошло. Не думаю, что на мое состояние повлияло расписание. Да, вчера после всего я вернулась в свою комнату только к часу ночи, но не в этом дело. Нормально, что иногда ты чувствуешь себя немного хуже в другой день. Сегодня, к сожалению, это случилось в полуфинале. Это очень расстраивает. Из этой недели я могу почерпнуть для себя много позитивных моментов. У меня была на самом деле трудная сетка с самого старта. Я обыграла хороших игроков на этой неделе. Турнир точно показал, что я на правильном пути, чувствую себя гораздо лучше».
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Источник — Большой теннис Украины

(6 голосов)

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Комментарии
    kturjfnktn
    online
      kturjfnktn, 12.08.2018 12:47
    -4
    Сильно самоуверенная. "На правильном пути"... К неизвестности?
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.08.2018 13:03
    +1
    Боюсь, что нет, и путь изначально, с межсезонья, ошибочный. Очень хотелось бы оказаться неправым, но пока именно так.
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 12.08.2018 13:15
    -4
    Завжди такою була: знайде виправдання будь якому провалу...
    Плана на гру НЕ БУЛО ! Стівенс треба було ганяти покорту вліво-вправо і до кінця першої партії вона б "зварилася"... Та що там казати: бездарна гра... Жалко, що такі природні дані попалися "охотниці за принцем"... Там би ВОЛІ, СПОРТИВНОЇ ЗЛОСТІ, ВПЕРТОСТІ ТА ГОНОРУ..... а на оцей страдальницький вираз ображеної "баловниці долі" противно дивитися...
    ЦЕ СПОРТ, ДЄТКА, І ТУТ НЕМАЄ МІСЦЯ СОПЛИВИМ !
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    Ілля Вальчук
    online
      Ілля Вальчук, 12.08.2018 13:32
    +1
    Якби такий сезон був років два назад ,тут би всі розхвалювали і діферамби співали б) Спокійніше видно, що вона хоче виграти саме Гренд Слем, а з такою грою , де вона завжди залежала від суперниці можна чекати 10років ,чи взагалі не дочекатись.. Остапенко не така стабільна ,але її стиль дає перевагу тому , що все залежить від неї .. Тому цей рік це перебудова стилю і це видно,немає вже 3-4 віннера за гру,як колись..Більш атакуючою стає. і для цього будуть набиратись кілограми мязів ) я думаю вже до наступного Ролан Гарросу можна буде побачити результат..
    Вона даже при перебудові заходить так далеко на турнірах , як на мене це багато обіцяючі результати)
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    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 12.08.2018 13:36
    -2
    Якщо про виліт із чильної шістки рейтингу Світоліна каже "я на правильному шляху"! - тоді вам іще щось пояснювати? Абсолютна відсутність самокритики без якої неможливе покращення гри та результатів! Її сьогоднішнє місце - другий-третій десяток рейтингу..... Я з надією дивлюся на Костюк, Ястремську, Калініну.... вони через рік-два тільки прошелестять мимо Світоліної: Еліна вниз - а вони вгору!
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    Sasha Zardunov
    online
      Sasha Zardunov, 12.08.2018 13:55
    0
    Свитолина находится в пике... но если это правильный путь, то это ее путь
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