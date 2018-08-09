Элина СВИТОЛИНА: «В 11 лет Израиль предлагал сменить гражданство»

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложении сменить гражданство.
«Когда мне было 11 или 12 лет, Израиль предлагал сменить гражданство. Это было, когда я только начинала, а сейчас уже нет смысла, потому что сейчас я уже точно не поменяю. В теннисе есть правило, что если ты играешь за одну страну, то потом не можешь выступать за другую на чемпионатах мира командных. То есть, в этом уже нет смысла», - сказала Свитолина.
Источник — YouTube
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Основные то бабки на турнирах, которые не за сборные стран играют. Так что тут дело не в "не выгодно".
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