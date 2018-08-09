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Элина СВИТОЛИНА: «В 11 лет Израиль предлагал сменить гражданство»

Первая ракетка Украины рассказала, что ей предлагали выступать за другую страну

  • 09.08.2018 21:13
  • 1934 просмотра
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложении сменить гражданство.

«Когда мне было 11 или 12 лет, Израиль предлагал сменить гражданство. Это было, когда я только начинала, а сейчас уже нет смысла, потому что сейчас я уже точно не поменяю. В теннисе есть правило, что если ты играешь за одну страну, то потом не можешь выступать за другую на чемпионатах мира командных. То есть, в этом уже нет смысла», - сказала Свитолина.

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 09.08.2018 21:20
    +1
    Как то двоякое чувство на счет не имеет смысла. Из ее слов выходит что просто не выгодно
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    pepik70
    online
    pepik70, 09.08.2018 21:40
    0
    Ihor8, 09.08.2018 21:20
    Как то двоякое чувство на счет не имеет смысла. Из ее слов выходит что просто не выгодно
    Мы все так поступаем только от кумиров наших требуем святости. Нормально это, жизнь одна.О Зинченко тоже терли. Забыли на маловажный момент, спросить его самого.
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    Николай Хомяков
    online
      Николай Хомяков, 09.08.2018 21:48
    +1
    Якщо не погодилась в 11-12-ть, то в 23-и, 100% не зрадить.
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    FKTNMNTN
    online
      FKTNMNTN, 09.08.2018 21:49
    +3
    Ihor8, 09.08.2018 21:20
    Как то двоякое чувство на счет не имеет смысла. Из ее слов выходит что просто не выгодно

    Основные то бабки на турнирах, которые не за сборные стран играют. Так что тут дело не в "не выгодно".
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