Украина победила в финале зонального турнира на летнем Кубке Европы

21:36 — ya_3

Что ж, про Пятова сегодня только суперленивый не напишет - похоже, он уже "сбитый лётчик&quo...

21:36 — udman11

Путин благодарит Суркиса за ЧМ, Медведчук ваш спонсор, но вам на это по....

21:34 — serge1234

Даже этот судейка за такой нырок без контпкта пеналь поставить не мог. Посмотри правде в глаза. Т...

21:33 — Pavlo Reva

а 78 в твоем нике реальный твой год рождения ? ибо я не верю просто, что 40-летний человек, может...

21:33 — Miroslav1981

В который раз уверенно Динамо переиграли так называемый типо «лучший» клуб... Причём без шансов д...

21:32 — serge1234

Кроты, а вы спрашивали зачем туалетная бумага. Просто фаны Динамо знали, что вы опять обос...сь и...

21:32 — Xyst78

Рижому татарину треба не мораеску а захист Динамо