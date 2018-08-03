Украина победила в финале зонального турнира на летнем Кубке Европы

Сборная Украины среди юношей до 18 лет успешно выступила в квалификации European Summer Cups.
В решающем матче группы А в чешском городе Веска наши теннисисты обыграли представителей Италии.
Илья Белобородько в первой встрече дня оказался сильнее Фабрицио Андалоро, обыграв его со счётом 6:2, 6:2, а затем Алексей Крутых победил Джулио Дзепьери: 6:3, 6:2.
Напомним, что сборная Украины в данной возрастной категории впервые с 2006 года сыграет в финальной части Летнего кубка Европы. Тогда нашу страну представляли Артём Смирнов, Иван Аниканов и Владислав Клименко.
Кроме украинской команды и Италии, в финальной части турнира, которая состоится 6-8 августа в итальянском городе Тоди, также сыграют сборные Франции, Испании, Великобритании, Португалии, Венгрии и России.
Источник — Большой теннис Украины
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