Сан-Хосе. Сестры Киченок пробились в полуфинал турнира

Людмила и Надежда Киченок пробились в полуфинал парного разряда турнира в американском Сан-Хосе.
Украинки в поединке 1/4 финала разобрались с россиянками Анной Блинковой и Нателой Дзаламидзе - 1:6, 6:2, 10:6.
В полуфинале сестры Киченок встретятся с серьезными соперницами: победительницами противостояния Конта - Шуай/Бузернеску - Уотсон.
Источник — Sport.ua
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