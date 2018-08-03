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Сан-Хосе. Сестры Киченок пробились в полуфинал турнира

Украинские теннисистки удачно действуют в паре

  • 03.08.2018 09:39
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btu.org.ua
© btu.org.ua

Людмила и Надежда Киченок пробились в полуфинал парного разряда турнира в американском Сан-Хосе.

Украинки в поединке 1/4 финала разобрались с россиянками Анной Блинковой и Нателой Дзаламидзе - 1:6, 6:2, 10:6.

В полуфинале сестры Киченок встретятся с серьезными соперницами: победительницами противостояния Конта - Шуай/Бузернеску - Уотсон.

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Источник — Sport.ua

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