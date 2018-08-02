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Сан-Хосе. Сестры Киченок вышли в четвертьфинал турнира

Украинские теннисистки одержали победу в первом раунде парных соревнований

  • 02.08.2018 10:59
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Taiwan Open. Людмила и Надежда Киченок
© Taiwan Open. Людмила и Надежда Киченок
Третьи сеяные сестры Киченок на старте турнира справились с сопротивлением американской пары Кэйтлин Кристиан/Сабрина Сантамария: 4:6, 6:3, 10:7. На решающем тайбрейке наши теннисистки проиграли четыре розыгрыша на своей подаче и выполнили пять мини-брейков. 
 
В четвертьфинале украинская пара сыграет с дуэтом из России Анна Блинкова / Натела Дзаламидзе.
 
Людмила и Надежда Киченок впервые с февраля этого года выступают вместе в парной сетке соревнований. Зимой украинки сыграли на турнире на Тайване, а затем провели парную встречу в рамках Кубка Федерации.
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Источник — Большой теннис Украины

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