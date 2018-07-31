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Сергей Стаховский – Маттео Виола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на хардовом челленджере в Испании

  • 31.07.2018 15:08
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
31-го июля на хардовом челленджере в испанской Сеговии Сергей Стаховский (№117 ATP) проведет матч первого круга против представителя Италии Маттео Виолы (№303 ATP).
 
Поединок будет сыгран четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,25 против 3,8
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

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Источник — Sport.ua

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