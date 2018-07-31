Сергей Стаховский – Маттео Виола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Не х.. не видно но зато фото дня!

Не, у меня совсем другое предложение - 64 или 128, и никаких отборочных, все по рейтингу ФИФА. А ...

Давайте мусора расскажите что Ярмолу продали из за омоложения состава!

15:59 — kuzmen1992

Если аренда то уже и не продадут за нормальные деньги.

15:58 — vadosshv0907

Это тот случай,когда не тепло ,ни холодно. Он не сильнее и скорее всего не слабее на своей позици...

15:51 — M-E-S-S-E-R

Чувак може відіграти 1 матч з 5-ти, але при цьому "не соглашался на понижение зарплаты"...

15:50 — M-E-S-S-E-R

невже ця нудна шлакова опера завершилася? ...принаймні на рік...