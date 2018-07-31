Сергей Стаховский – Маттео Виола. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31-го июля на хардовом челленджере в испанской Сеговии Сергей Стаховский (№117 ATP) проведет матч первого круга против представителя Италии Маттео Виолы (№303 ATP).
Поединок будет сыгран четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,25 против 3,8
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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