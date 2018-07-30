Сеговия. Стаховский вышел в парный четвертьфинал

Третьи сеяные Сергей Стаховский и Андреас Менендес-Масейрас в первом раунде одолели пару Борис Ариас / Федерико Себальос (Боливия): 3:6, 6:3, 10:5.
Соперники оформили по два брейка, а на решающем тайбрейке Стаховский и его напарник из Испании выполнили четыре мини-брейка против одного у боливийских игроков. Напомним, что Стаховский и Менендес-Масейрас в прошлом году стали чемпионами «челленджера» в Сеговии.
В одиночном разряде первым соперником нашего теннисиста стал итальянец Маттео Виола. Отметим, что в 2017 году Стаховский обыграл Виолу на челленджере в словенском Портороже.
Источник — Большой теннис Украины
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