Сеговия. Стаховский вышел в парный четвертьфинал

21:24 — oleg08

Я свободна ошибку сразу исправил для таких как ты это не понять.Радуйся победам, а мы медалям, и ...

21:23 — ak228

Да уж, по тексту поста заметно, что регистрировался ты сайте с трудом

21:22 — oleg08

Когда они два раза играли. Или у вас игра за две...