Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Стаховский сыграет на челленджере в Сеговии

Украинец возглавил посев на турнире с призовым фондом в 85 тысяч евро

  • 29.07.2018 14:45
  • 198 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№120 ATP) выступит на хардовом челленджере в испанской Сеговии. Более того, он посеян под первым номером.
 
В стартовом матче, который состоится завтра, 30 июля, украинец сразится с итальянцем Маттео Виолой (№277 ATP). Отметим, что в 2017 году Стаховский обыграл Виолу на челленджере в словенском Портороже.
 
Также украинец сыграет и в парном разряде. Его партнер - Адриан Менендес-Масейрас из Испании.
 
В 2008 году Сергей побеждал в одиночном разряде на турнире в Сеговии.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.