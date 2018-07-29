Стаховский сыграет на челленджере в Сеговии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№120 ATP) выступит на хардовом челленджере в испанской Сеговии. Более того, он посеян под первым номером.

В стартовом матче, который состоится завтра, 30 июля, украинец сразится с итальянцем Маттео Виолой (№277 ATP). Отметим, что в 2017 году Стаховский обыграл Виолу на челленджере в словенском Портороже

Также украинец сыграет и в парном разряде. Его партнер - Адриан Менендес-Масейрас из Испании.

В 2008 году Сергей побеждал в одиночном разряде на турнире в Сеговии.