Стаховский сыграет на челленджере в Сеговии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№120 ATP) выступит на хардовом челленджере в испанской Сеговии. Более того, он посеян под первым номером.
В стартовом матче, который состоится завтра, 30 июля, украинец сразится с итальянцем Маттео Виолой (№277 ATP). Отметим, что в 2017 году Стаховский обыграл Виолу на челленджере в словенском Портороже.
Также украинец сыграет и в парном разряде. Его партнер - Адриан Менендес-Масейрас из Испании.
В 2008 году Сергей побеждал в одиночном разряде на турнире в Сеговии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.