Молчанов будет бороться за свой дебютный парный титул ATP

Черкасская???? Вы админы, или кто там пишет это все, следите и проверяйте то что пишете.

22:56 — rokkino

А теперь представьте,нет войны,Шахта играет на Донбасс Арене У кого-то есть сомнения где б...

22:50 — Alexandr Yago

Кто кому якобы гипотетически "лизал" из заказных фильмов - как то до одного места. Мы в...

22:44 — viktor112007

как всегда разные дебилоиды думают что Динамо и против Львова отскочило вообще неадекваты...

22:43 — kuzmen1992

Ну и во Львове наконец то появилась нормальная команда!