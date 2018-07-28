Молчанов будет бороться за свой дебютный парный титул ATP

Украинец Денис Молчанов вместе со словаком Игором Зеленаем вышли в финал парного разряда турнира в Гштааде (Швейцария).
В 1/2 финала украинец и Игор Зеленай праздновали победу над вторыми сеяными, дуэтом Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Жоао Соуза (Португалия): 6-4, 6-4. Украинско-словацкая пара выполнила по одному брейку в каждом сете и защитила все геймы на своей подаче.
31-летний Молчанов проведет свой первый парный финал на уровне ATP, а его напарник, 35-летний Зеленай, с четвертой попытки попробует завоевать дебютный трофей в ATP-туре. В последний раз словак доходил до этой стадии соревнований еще в 2012 году вместе с Лукашем Лацко.
В матче за титул Игор и Денис встретятся с итальянским дуэтом Маттео Берреттини (также прошел в финал в одиночке) и Даниэле Браччиали.
В текущем сезоне украинцу и словаку удалось завоевать титулы на турнирах ATP Challenger Tour в Чжухае, Барлетте, Тунисе и Простеёве.
Источник — Большой теннис Украины
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