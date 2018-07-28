Вашингтон. Калинина и Марченко сыграют в квалификации

На хардовом турнире в Вашингтоне (30 июля - 5 августа) украинка Ангелина Калинина будет играть со второго раунда квалификации.

Соперницей теннисистки станет представительница Болгарии Сесиль Каратанчева.

Ангелина Калинина в последний раз выступала на турнире WTA (выше уровня WTA 125k) еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).

У мужчин в квалификации сыграет украинец Илья Марченко.

Его первым соперником будет Тайс-Сон Квятковски из США.