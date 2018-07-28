Вашингтон. Калинина и Марченко сыграют в квалификации

На хардовом турнире в Вашингтоне (30 июля - 5 августа) украинка Ангелина Калинина будет играть со второго раунда квалификации.
Соперницей теннисистки станет представительница Болгарии Сесиль Каратанчева.
Ангелина Калинина в последний раз выступала на турнире WTA (выше уровня WTA 125k) еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).
У мужчин в квалификации сыграет украинец Илья Марченко.
Его первым соперником будет Тайс-Сон Квятковски из США.
Источник — Sport.ua
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