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Вашингтон. Калинина и Марченко сыграют в квалификации

Представители Украины примут участие в турнире

  • 28.07.2018 14:18
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Влад Дудка. Ангелина Калинина
© Влад Дудка. Ангелина Калинина

На хардовом турнире в Вашингтоне (30 июля - 5 августа) украинка Ангелина Калинина будет играть со второго раунда квалификации.

Соперницей теннисистки станет представительница Болгарии Сесиль Каратанчева.

Ангелина Калинина в последний раз выступала на турнире WTA (выше уровня WTA 125k) еще осенью прошлого года, когда ей не удалось пройти квалификацию в Ташкенте (WTA International) и в Москве (WTA Premier).

У мужчин в квалификации сыграет украинец Илья Марченко.

Его первым соперником будет Тайс-Сон Квятковски из США.

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Источник — Sport.ua

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