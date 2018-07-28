Марах и Павич первыми квалифицировались на Итоговый турнир

Хорват Мате Павич и австриец Оливер Марах стали первыми теннисистами, которым удалось квалифицироваться на Итоговый теннисный турнир в Лондоне. Вторая и третья ракетки парного рейтинга АТР набрали в этом сезоне 5930 очков, что гарантировало им как минимум восьмое место в чемпионской гонке.
В нынешнем сезоне Павич и Марах выиграли Открытый чемпионат Австралии и вышли в финал «Ролан Гаррос».
Действующими победителями ATP Finals в парном разряде является Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия). Наибольшим количеством титулов (4) обладают братья Брайаны, которые в чемпионской гонке идут на второй строчке.
Итоговый турнир ATP пройдёт в Лондоне в период с 11 по 18 ноября.
Источник — Чемпионат
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