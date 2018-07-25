Прага. Завацкая не сумела пробиться во второй круг

Точно не уверен, но, думаю, автору следует повторно поинтересоваться контрактными обязательствами...

Руслан йди ! Козловський нормальний чувак ! Там клубна інсфраструктура, якої в команд УПЛ нема, ...

Ну и какого хрена ты, и тебе подобные тут делают? Давай вперёд освобождать Донбас, возвращать Кры...

Сейчас развернули компанию против Усика псевдопатриотіы с целью которой является подтолкнуть его ...

16:22 — serge_kr

Шо ти куришь?

16:22 — marko2020

Да неужели? Цыганык так же само навязывает свою точку зрения экспертам, как и Денисов. Просто за ...

16:21 — serge_kr

Венглинский так вообще жополиз аж противно, Нагорняк самый адекватный там как Вацко на футболе..