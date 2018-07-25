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Прага. Завацкая не сумела пробиться во второй круг

Украинка в трех сетах проиграла Елице Костовой из Болгарии

  • 25.07.2018 15:58
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БТУ. Катарина Завацкая
© БТУ. Катарина Завацкая
18-летняя украинская теннисистка Катарина Завацкая проиграла в первом круге грунтового 80-тысячника в Праге. В стартовом матче украинка в трех сетах уступила восьмой сеяной Елице Костовой из Болгарии.
 
Прага. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Елица Костова (Болгария) – 2:6, 6:4, 4:6
 
Отметим, что Завацкая проиграла 5 из 6 последних поединков
 
Во втором круге Костова сразится с победительницей пары Даниэла Сегель (Чили) – Лукреция Стефанини (Италия).
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Источник — Sport.ua

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